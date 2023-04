El partido de Boca estuvo plagado de condimentos, pero hoy queda en segundo plano. Todo el mundo está a la expectativa de lo que suceda con el nuevo entrenador, que se espera que el propio Juan Román Riquelme anuncie durante este viernes. Hubo tanto hermetismo que el nombre sigue siendo un misterio.

En una semana donde sonaron un montón de nombres, el que sonó más seguro siempre fue Carlos Fernando Navarro Montoya, que fue dejando mensajes enigmáticos en sus redes sociales. Ahora, tras el 0 a 0 del Xeneize en Venezuela, volvió a la carga a través de su cuenta de Twitter.

"Los tiempos no son iguales para unos que para otros, en Boca hay una decisión tomada y comunicada, la búsqueda de un entrenador de prosapia, de gran prestigio, no es fácil porque los nombres no son muchos. Opino que Pekerman, descartado Bielsa, reúne esas condiciones", arrancó diciendo el ex arquero.

Y cerró: "El anuncio ojalá sea acorde a la expectativa, Boca genera un tsunami de opiniones, propias de un gigante como lo es Boca. Mi presunción es que es cuestión de horas. Si es un entrenador de jerarquía, los nombres son pocos; si no se logra esto, ya los nombres serán muchos". ¿Se viene la confirmación?