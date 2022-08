El arribo de Sergio Romero como refuerzo en el cierre de mercado de pases abrió un debate en Boca que parecía cerrado. Agustín Rossi, una de las figuras del plantel, pasó de tener su lugar asegurado a protagonizar una competencia interna con "Chiquito", quien llegó para intentar quedarse con ese lugar.

Sin embargo, el panorama de momento favorece a Agustín, que alcanzó su mejor versión desde que llegó Romero: no le marcaron goles y fue figura en varias ocasiones. A esta situación se le suma una fuerte frase desde el predio de Ezeiza que complica más al histórico guardameta de la Selección Argentina.

El periodista Augusto César reveló en "ESPN F12" que el entrenamiento del jueves arrojó un balance negativo para "Chiquito". "Tengo un detalle de Romero. No lo vieron bien en la práctica del jueves. No anduvo bien, se nota que hace mucho que no ataja. Le costó. El tema de los rebotes...", señaló. Y contó cuál fue la frase que le llegó desde el club: "Se nota que le falta".

Por su parte, Martín Costa confirmó que aún no quieren apostar por Romero. "Hay una evaluación de estos primeros días... Como que le falta. No solo desde lo físico sino también en lo futbolístico. Me dijeron que tiene que esperar. Para la Reserva también. Todavía no tiene el ritmo de los dos arqueros de Boca. Tiene que ver con la inactividad que tuvo... No se quieren apurar", mencionó.