Óscar Romero no termina de despegar en Boca y fue ferozmente criticado por un campeón histórico de la institución.

Durísimo: uno de los históricos de Boca no tuvo pelos en la lengua con Óscar Romero

A lo largo de la historia, Boca supo tener enormes jugadores que dejaron todo por la camiseta azul y oro, como así también hubo quienes pasaron sin pena ni gloria. Si bien Óscar Romero ya obtuvo un campeonato en el club de La Ribera, todavía no entra en la estantería de los queridos por los hinchas.

Sus rendimientos han sido irregulares, donde todavía no encuentra su lugar dentro de la cancha, ni logra asociarse al 100% con sus compañeros. Y un ex futbolista de Boca, que fue campeón de la Libertadores, lo notó. Pero no quedó en una simple observación.

Hugo Perotti, más conocido como el Mono, logró levantar la Libertadores 1978, como así también el Metropolitano 1981. Con dos ciclos en Brandsen 805, disputó 151 partidos y marcó 29 goles, datos que parecen suficientes como para que sea una palabra autorizada en la previa a un Superclásico. Pero además de analizar el duelo ante River, disparó contra el paraguayo.

"No podes ponerte la 10 de Boca y jugar uno de cada diez partidos bien", expresó Perotti mientras dialogaba con D-Sports Radio. El Mono, acostumbrado a jugar con enormes figuras de la talla de Diego Maradona, Miguel Brindisi y Roberto Mouzo, entre otros, no encontró justificación alguna para que el ex Racing y San Lorenzo porte un dorsal histórico en el Xeneize, al igual de que continúe entre los titulares.