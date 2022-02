"¿Qué le falto a Boca en la final?", le preguntaron a Sebastián Villa en una entrevista. La consulta hacía alusión al choque frente a River en Madrid, por la Copa Libertadores 2018. La respuesta del colombiano fue "Actitud" y ahí se generó una gran polémica que derivó en el pedido de disculpas del delantero.

Carlos Izquierdoz habló tras todo el revuelo que se armó y le bajó el tono a la cuestión. "No pasa nada. Lo conocemos a Seba... A nosotros nos cuesta hablar en los medios. A veces decimos cosas que no corresponden o que no queremos decir y después quedamos pegados con eso. Seba después salió a pedir disculpas y está todo bien. Es un chico al que queremos mucho y no pasa nada", dijo el capitán.

Sin embargo, un exjugador de Boca no perdonó a Villa. Y acumuló todas las polémicas del colombiano para pedir por su salida. "Villa vino cuando no lo conocía ni la familia. Boca le dio un nombre. Para mí Villa no tiene retorno. Cuando uno no está en el club es difícil opinar de afuera lo que dice uno y lo que dice otro. Si es por mi Villa no entra más al vestuario, ya estaría en Colombia", dijo Hugo Perotti en "Boca de Selección".

"En el Boca de Maradona no salía nada a la luz. Se enteraron cuando fue la barra brava, pero hubo 10 cosas peores antes", mencionó el "Mono" sobre el plantel que integró en el recordado Metropolitano 1981. Y volvió a ir contra Villa: "¿Con qué cara entrás al vestuario después de hablar mal de tus compañeros? Es inentendible cuando tenes que convivir con 50 mil personas que te están mirando".