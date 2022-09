Tras la victoria de Boca ante River en La Bombonera, este lunes Juan Román Riquelme volvió a hablar. El vicepresidente del Xeneize ya había dado declaraciones desde el estadio minutos después del cierre del Superclásico pero una vez más respondió preguntas y marcó su postura sobre la actualidad del club, resaltando su alegría por el triunfo.

En su charla con TyC Sports, a Román le preguntaron por la situación de Hugo Ibarra. En concreto, si lo piensan como el DT para el 2023. "Hugo está pensando en el partido del miércoles. Él tiene contrato hasta diciembre y me imagino que la gran mayoría de los técnicos del fútbol argentino también y no los escucho decir eso a ustedes", fue su respuesta.

Guido Glait reaccionó ni bien escuchó lo que dijo Riquelme y respondió: "No, no... Pero a nadie le hicieron un contrato por seis meses". Pero el dirigente lo frenó: "¿Puedo terminar o no?". "Sí, sí", respondió el periodista partidario de River. "Del único que se habla es nuestro club. Si pierde: 'Boca está buscando técnico'. Si gana: '¿Va a seguir o no?'. Nosotros estamos contentos con él", sostuvo el vicepresidente.

"Sabe lo que pasa Riquelme... Fue Ameal el que dijo: 'Vamos a tomar tiempo para buscar un entrenador'. Dando por sentado que es interino. A nosotros nos hizo ruido. ¿A un multicampeón con Boca por qué no se le da más confianza?", le preguntó Glait. Y Román contestó: "No entiendo... Si está dirigiendo es porque tiene la confianza nuestra. Estamos contentos de que ganamos el clásico, así que hablemos de eso. Estamos felices, queremos hablar de eso...".