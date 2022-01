En las próximas horas se va a contratar uno de los pases del verano. Edwin Cardona, quien jugó la última temporada en Boca Juniors, se convertirá en refuerzo de Racing Club, equipo que dirige su excompañero Fernando Gago.

La Academia se lleva a uno de los volantes más talentosos de Sudamérica. Sin embargo, El Combo Edwin incluye también una serie de antecedentes relacionados a la poca disciplina que terminaron derivando en su salida del club de La Ribera.

"Con el diario del domingo, el golpe de efecto mediático de Racing con Cardona es excelente. 1) El beneficio de sumar un talento que acá no sobra. 2) Tener un chanta lindo en un plantel triste. 3) El placer de sacarle un jugador a Boca. Ese combo paga la entrada y la camiseta. El hincha de Boca que diga que no le molesta ver a Cardona en Racing, simplemente, miente", escribió Guido Glait instalando el tema en Twitter.

Quien salió al cruce no fue otro que Flavio Azzaro, reconocido fanático del equipo de Avellaneda. "Amigo, pero Boca no lo quiso; no se lo sacamos a Boca". Glait retrucó: "Boca hubiera preferido que se fuera a Kirguistán. Esta no la esperaba, mientras esté acá, Boca no va a relajarse". Azzaro, siempre al hueso, culminó: "Eso es otra cosa. Pero no le robaste nada. No es un jugador representativo de Boca. A vos te marcó lo del bóxer". ¡Picante!