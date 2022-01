El delantero aún no definió su futuro y varios equipos lo quieren. En el Xeneize no será tenido en cuenta.

Ramón Ábila regresó a Boca y forma parte de la pretemporada, pero ya sabe que no será tenido en cuenta por Sebastián Battaglia para este 2022. El delantero volvió al club porque es el dueño de su pase pero espera arreglar su futuro en los próximos días y sumarse a un nuevo equipo.

Mientras tanto, un exjugador del Xeneize le manda mensajes todos los días para que acepte volver a ser compañeros. "Tenemos un grupo de amigos y a cada minuto le hablo para que vuelva. El negro es complicado, no sabés con qué te va a salir a último momento. Pero la ilusión de tenerlo siempre está", dijo Marcos Díaz.

El arquero de Huracán reconoció en TyC Sports que tener a Wanchope sería ideal: "Un jugador como el negro obvio que te puede dar mucho dentro y fuera de la cancha. El jugador que venga va a venir a sumar y aportar al grupo". "Lo vamos a esperar hasta el día antes de la primera fecha. Son muchas cosas que se tienen que alinear. El negro quiere jugar, es la realidad. Después depende de otras cosas", agregó.

Además, se refirió a su salida de Boca: "De las decisiones que tomo no me arrepiento. Era una posibilidad que yo me vaya. Cuando uno tiene una cierta edad, prioriza otras cosas. Si se hubieran dado las circunstancias, me hubiera quedado". "Las ganas de estar siempre estuvieron pero nosotros somos empleados", completó.