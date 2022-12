El "gesto" no económico que Boca le pedirá a Rossi si se va libre: "El club espera..."

La situación de Agustín Rossi aún no tiene una decisión final confirmada pero todo va camino a un desenlace en particular. En estos momentos, no hay nada oficializado sobre el futuro del arquero: sus opciones son renovar su contrato en Boca o irse al Flamengo de Brasil.

Ya hubo varias conversaciones entre el representante de Agustín y el Consejo de Fútbol y no se dio el acuerdo que el Xeneize esperaba lograr. A eso se le suma la fuerte información que llega desde Brasil: el "Fla" le hizo una propuesta más que interesante al guardameta y parece tomar la delantera.

¿Cómo puede darse la salida de Rossi? Una primera opción es que el club carioca le pague un monto a Boca para llevarse al arquero en enero, pero también sobrevuela la posibilidad de esperar hasta junio para que pueda irse libre del Xeneize y acordar prima con el "Fla". En este sentido, ya se conoce la postura del club de la Ribera.

El periodista Marcos Bonocore reveló cómo está la situación actualmente: "A día de hoy, la renovación de Rossi con Boca es una utopía. Está cada vez más cerca de irse libre en junio". Pero aclaró: "Si es así, el club espera que esté a disposición para ser utilizado hasta el último día. Mientras tanto, Chiquito Romero apunta a comenzar a la par del grupo en enero". De esta manera, Boca le planteará a Rossi que, por más que se vaya en junio, tendrá que estar para atajar en cualquier momento del 2023.