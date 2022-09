Boca se puso el traje de candidato en Santa Fe y, pese a la gran lista de bajas para la fecha 17 de la Liga Profesional, el conjunto de Hugo Ibarra se impuso a Colón por 2 a 0 con goles de Norberto Briasco, que no era titular desde noviembre de 2021, y de la gran aparición en la Primera azul y oro, Luca Langoni.

Entre los espectadores célebres al partido en el Cementerio de los Elefantes se destacaron en redes sociales figuras como Sebastián Villa y Luis Advíncula, jugadores del plantel que tuvieron que ver el encuentro desde sus hogares, el primero por una grave lesión en uno de sus meniscos y el segundo por acumulación de amarillas.

Sin embargo, el televidente que más asombró a los hinchas de Boca estuvo a 11 mil kilómetros de distancia. El video que circuló en Twitter lo tiene como protagonista a Lisandro Martínez, defensor argentino que hoy se encuentra en Manchester United, y la cinta no trata precisamente sobre el Xeneize, sino de ¡su perro!

Mientras el resto se concentró en la mascota, los fanáticos del club de La Ribera no dejaron pasar desapercibido el detalle de que Martínez estaba viendo el partido del equipo de Hugo Ibarra a todo volumen mientras Boca conseguía los tres puntos en Santa Fe. Si bien hay rumores que vinculan al ex Ajax con el Xeneize, este video no hizo más que alimentar aún más los mismos.