Boca ya cerró la incorporación de Martín Payero para fortalecer el mediocampo y en las últimas horas, fue oficializado Facundo Roncaglia como segunda cara nueva del club de la Ribera en este mercado de pases. Sin embargo, desde el Xeneize sostuvieron que la ventana de traspasos aún no está cerrada y que seguirán buscando incorporaciones hasta el último día, siendo este el 8 de agosto.

En ese contexto, Boca podría recibir un "refuerzo" de manera inesperada, ya que mientras se encuentran buscando delanteros para reemplazar a Luis Vázquez en lo que será su inminente salida al Brujas de Bélgica y un defensor más con la posible baja de Carlos Izquierdoz, al Xeneize estaría dentro de las posibilidades que un volante más se sume al equipo ubicado en Brandsen 805.

En concreto, hablamos de Gonzalo Maroni. El enganche cordobés de 23 años es patrimonio de Boca y se encuentra a préstamo en San Lorenzo. Sin embargo, la cesión que lo ata con el Ciclón por el próximo año y medio podría llegar a su fin debido a que el futbolista estaría analizando rescindir el vínculo por lo que desde medios partidarios del club azulgrana informaron.

Esto se debería a que siente que no tiene buena relación con el cuerpo técnico de Rubén Darío Insúa y que por eso, no sería tenido en cuenta en el conjunto de Boedo. De hecho, hace solo días el entrenador de San Lorenzo le comunicó que "él no lo había pedido" como refuerzo y que por eso no iba a tener minutos.

De esta forma, si Maroni decide rescindir con el Ciclón, deberá regresar a Boca y ponerse bajo las órdenes de Hugo Ibarra, siendo así un inesperado refuerzo para el club de la Ribera debido a que no esperaban contar con él hasta fines de 2023. ¿Pegará la vuelta temprana al Xeneize?