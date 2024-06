River obtuvo una contundente victoria en el Monumental ante Tigre al vencerlo por 3 a 1 pero el equipo de Martín Demichelis nuevamente sembró dudas debido a que, en lo que respecta al juego, no pudo dominar plenamente al conjunto de Victoria, que se encuentra último en el fútbol argentino y en un contexto crítico.

Incluso, al término del primer tiempo, el partido quedó empatado antes de que los equipos se marchen al vestuario gracias al penal ejecutado de manera correcta por Gonzalo Maroni. El ex Boca anotó desde los doce pasos y empardó el duelo que había abierto Miguel Borja para los locales. Y justamente estos dos protagonistas iban a ser partícipes de un polémico duelo en el campo de juego.

Es que, instantes antes de que Maroni pateara el penal, el colombiano se acercó a meterle presión al 10 de Tigre, y luego de que ejecutara de manera correcta el remate, Borja nuevamente lo fue a buscar en los festejos y lo increpó por gritarle el gol a la hinchada millonaria. Tras el final del encuentro, el propio volante con pasado en Boca y San Lorenzo habló al respecto.

“Antes del penal me dijo que me tenían estudiado, y yo le dije que no había pateado muchos penales en mi carrera, ja. Era más que nada para intentar desconcentrarme pero por suerte estaba metido y entró la pelota“, comenzó Maroni explicando la charla previa a la ejecución de la pena máxima que terminaría en gol.

Respecto al festejo y la discusión posterior a su tanto, el volante explicó: “Los hinchas no tuvieron nada que ver. O qué, ¿me tengo que ir a mitad de cancha a gritar el gol? ¿No me puedo ir al córner? Borja pensó que se lo había gritado a la hinchada y me vino a hablar, pero yo le dije que no. Era para mi novia, porque voy a ser padre y por eso lo grité así. Después vino y me pidió perdón, quedó todo en la cancha”.

El partido de Borja ante Tigre y su enorme 2024

Miguel Borja volvió a dar un espectáculo en el Monumental: gracias a su hat-trick, River venció a Tigre por 3 a 1 en el Torneo de la Liga Profesional y el colombiano sigue ensanchando su impresionante performance goleadora a lo largo del 2024.

Este es el año del “Colibrí” y cada vez quedan menos dudas. Además de haber aportado 22 goles en lo que vamos de temporada, Borja también se ganó la citación en Colombia antes de la Copa América y continúa rompiendo marcas de jugadores de élite.

El video de las declaraciones de Gonzalo Maroni