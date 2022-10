El defensor y capitán de Boca se volvió viral por un mensaje muy particular un ex compañero de la Selección Argentina.

El mensaje que Rojo le envió a un ex compañero de la Selección: "Dejá de chorear"

Hace tiempo que Marcos Rojo no viste la camiseta de la Selección Argentina, la cual se está preparando para disputar el próximo Mundial de Qatar para el que aún faltan 40 días. Y si bien viene presentando un gran nivel en Boca (NdR: no estuvo en los últimos partidos por lesión), Lionel Scaloni no lo convocó.

Para el ex defensor de Manchester United sus días en el seleccionado nacional solo forman parte de un lindo recuerdo, por lo que en la actualidad solamente se enfoca en lo que será el futuro de Boca. Pero más allá de su presente en el club de La Ribera, no pudo olvidarse de quien fue uno de sus grandes laderos en la Albiceleste.

Dentro de las instalaciones de Boca Predio, Rojo se encargó de enviarle un mensaje particular y muy polémico mensaje a Sergio Agüero, su ex compañero en la Selección, con quien compartió los mundiales de Brasil y Rusia, como así también tres ediciones de la Copa América: 2011, 2015 y 2016. "Kuni amigo, te mando un abrazo grande, un saludo. Te deseo lo mejor, dejá de chorear, eh. A ver cuándo te pagás un asadito, amigo. Abrazo enorme, éxitos", manifestó el platense en el video que puede observarse a través de la cuenta de Instagram de Miguel Ciccotelli.

Hasta el momento, el Kun Agüero no le respondió, pero teniendo en cuenta la personalidad que posee el ex delantero de Independiente y Manchester City, en cualquier momento llegará un video a través de sus redes sociales para contestarle a Marcos Rojo.