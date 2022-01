¿Cristian Pavón se va de Boca? Si bien hubo contactos entre el Xeneize y Cruz Azul para acordar la salida del delantero, todavía no se llegó a un acuerdo. Y la situación genera cierto malestar en el entorno del futbolista: ahora su representante habló y reconoció que la relación con el consejo de fútbol no es buena.

Fernando Hidalgo se refirió a la situación de "Kichan" y se quejó por la oferta que en su momento de Los Ángeles Galaxy que en su momento Boca rechazó y también por el actual sueldo del atacante. "La oferta que se rechazó en su momento fue porque estaba disputando la Copa Libertadores. Su contrato se devaluó, no gana ni el 25% de lo que se firmó. Hay que evaluar todo. Pavón hace mucho viene jugando con un contrato devaluado al que se firmó ante de irse a Los Ángeles Galaxy. Y nunca se intentó compensar eso", dijo.

En una charla con Radio La Red, el agente reconoció que el trato con los dirigentes tiene sus roces. "Es una relación muy complicada. Nunca hablé mal de los dirigentes. No conozco a Román. Siempre que tuve una oferta intenté que se hablara con Boca. En el mejor momento futbolístico de Cristian no me hicieron caso sobre intentar hacer una negociación por un número menor al de la cláusula", sostuvo.

"Y cuando apareció el Cruz Azul, les dije que se comuniquen con Boca, por respeto. No tuve más información. No sé si es un tema del equipo mexicano o de Boca. Esta fue la propuesta más importante que tuvimos por Pavón", agregó Hidalgo. Además, dejó abierta la posibilidad de que Cristian se vaya libre: "Nosotros estamos dispuestos a ver lo que hay. El contrato de Cristian con Boca termina el 30 de junio próximo. Siempre es mejor una buena salida acordada por ambas partes".