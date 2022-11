La final del Trofeo de Campeones 2022 entre Boca y Racing terminó con un escándalo que aún sigue siendo tema de debate. Tras el segundo gol de La Academia, hubo un fuerte cruce entre los jugadores de ambos equipos y Facundo Tello decidió repartir expulsiones para todos lados.

Así, el arbitro terminó dandole un cierre al partido por la gran cantidad de tarjetas rojas que sacó. Ya se habían ido de la cancha Sebastián Villa, Johan Carbonero y Alan Varela y luego se sumaron Carlos Alcaraz, Jonathan Galván, Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Diego "Pulpo" González, Frank Fabra y Darío Benedetto. Un total de diez jugadores afuera.

En el programa radial "El Club del Moro" (La 100), Eliana Guercio se refirió a lo acontecido y contó la historia de cómo Juan Román Riquelme les pidió a los jugadores que vayan a recibir la medalla por el segundo opuesto. "Claro sí, mi marido fue a recibir la medalla. Creo que sí, que fue Román el qu les dijo que salga, que Boca es más grande que todo eso que sucedió. El enojo siguió hasta hoy (por el lunes)", dijo.

La esposa de Sergio Romero, además, no tuvo problemas en atacar a Facundo Tello por su arbitraje: "Para mí no fueron bien expulsados, fue una exageración. Un uso y abuso". Desde su regreso al país junto a "Chiquito", la actriz y vedette no habló mucho de la actualidad de Boca pero en esta ocasión no pudo contenerse.