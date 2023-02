A pesar de que en la República Argentina ya culminó el mercado de pases, aún pueden darse algunos movimientos en los planteles. Y allí se encuentra Boca, que está muy expectante de lo que ocurra con un jugador al que Hugo Ibarra relegó.

Juan Román Riquelme y sus compañeros del Consejo de Fútbol lograron adquirir a Bruno Valdez y también a Miguel Merentiel, aunque hicieron todo lo posible para sumar a Lucas Merolla. Si bien mantienen en carpeta algunos nombres para lo que será el próximo período de incorporaciones, desde AFA le hicieron un guiño para sumar en el que acaba de finalizar.

Así como Boca tiene esta chance, lo mismo ocurre con el resto de los equipos argentinos. Sucede que, en el caso de que cualquier futbolista sea vendido o prestado hacia el exterior (NdR: aún hay varias ligas que mantienen su mercado abierto), se les permitirá negociar por un reemplazo hasta el próximo jueves 9 de febrero.

En este caso, el que está buscando una salida hacia el mercado extranjero es Esteban Rolón. Después de que se truncara su posible salida hacia Platense y Newell's Old Boys, el ex Málaga CF recibió el comunicado por parte de Ibarra, quien no lo tendrá en cuenta y deberá buscarse un nuevo rumbo.

Hace tiempo que Rolón viene atravesando la misma situación, ya que nunca logró adaptarse al mundo Boca, y por consecuencia no rindió dentro del terreno de juego. Y como desde la dirigencia se mostraron abiertos a una posible salida de quien llegó proveniente desde Huracán, esperan que en las próximas horas surja una oferta formal.