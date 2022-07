En la Selección Argentina todavía no está definida la lista de jugadores que irán al Mundial de Qatar y le solicitaron a Lionel Scaloni que convoque a un jugador de Boca.

De a poco, Boca comienza a recuperar la memoria y así también la senda de la victoria. Tras lo que fue el triunfo frente a Estudiantes de La Plata, donde la actuación individual y colectiva de los comandados por Hugo Ibarra fue superlativa, llegaron los pedidos a Lionel Scaloni.

El entrenador de la Selección Argentina continúa observando a diferentes futbolistas, ya que aún no terminó de confeccionar la nómina para viajar hacia el Mundial de Qatar, y en las últimas horas apareció una solicitud que sorprendió.

"Es el mejor central del fútbol argentino y no va a jugar su tercer Mundial porque están Otamendi y Lisandro Martínez... ¿Te imaginas Cuti Romero - Rojo? Alta gama", fueron los dichos de Rodolfo Cingolani en TyC Sports mientras analizaba la actuación del capitán azul y oro, que ya sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección Argentina.

No es la primera vez que se solicita por el retorno de Marcos Rojo a la Selección Argentina aunque, por el momento, no es una opción para Scaloni. Incluso, el nivel que está presentando el ex defensor de Manchester United invita a la tentación para el entrenador albiceleste. ¿Le dará una chance al zaguero de Boca?