Matías Cóccaro fue la gran figura del partido entre Boca y Huracán y el autor del único gol del encuentro producto de un cabezazo luego de una desatención de Agustín Sández en la marca del "Zorro" dentro del área. Allí se vio una imagen previa que constó de una imagen del uruguayo hablándole al juvenil Xeneize momentos previos al gol, situación que le costó la distracción que generó la pérdida de la marca.

"Me puse a hablar con el lateral, a decirle que marcaba bien. Que trabaja muy bien la pelota quieta, que me había marcado bien todo el partido. Y cuando me felicitó ya me le fui. Y bueno, cuando me fue a marcar ya había cabeceado", remarcó Coccaro sobre aquella jugada, donde luego sostuvo: "Un poco de mufa, ja. Él no me dijo nada, solo me dijo 'Muchas gracias'".

Sin embargo, esta fue la versión del futbolista de Huracán, ya que del lado de Sández, la respuesta no tardó en llegar de manera explosiva en su Instagram.

Sin filtros, el lateral izquierdo acotó: "Increíble como necesitás de Boca para aparecer en los medios. Te quisiste inflar más y declaraste algo que sabés bien que no fue así, solo para figurar. Que quede claro que no me saco ninguna responsabilidad, pero tampoco voy a dejar que este muchacho invente cosas y venda humo de esa manera".

Y si eso no fue suficientemente rotundo para responderle a Coccaro en represalia por sus dichos tras la finalización del partido, Sández casi que lo amenazó para cerrar el mensaje: "Ya nos vamos a volver a cruzar en una cancha". Durísimo contra el uruguayo que fue verdugo de Boca el domingo.