Sacando ese envión final que casi lo hace ganar el partido, en Boca saben que estuvieron lejos de su mejor versión ante Racing. El equipo tuvo un primer tiempo -y algo más también- muy flojo de visitante, pero buscará dar otra imagen en La Bombonera. "De local estamos jugando muy bien", destacó el mismísimo Juan Román Riquelme ayer.

El rival será más que especial, no porque sea Rosario Central sino por el regreso de Carlos Tevez. El ídolo no pisa el Alberto J. Armando desde su último partido allí y es por eso que tendrá un recibimiento particular. Ibarra no quiere ser menos y también buscará sorprenderlo, pero para intentar ganarle el partido.

Más allá de los cambios obligados (Roncaglia y Vázquez por los suspendidos Zambrano y Benedetto) y el ingreso táctico de Medina por Payero, un jugador se meterá en el equipo para jugar en una posición inédita. Se trata de Agustín Sández, que tiene muchas chances de ser el segundo central por la molestia de Nicolás Figal.

El ex-Independiente tiene una sobrecarga y podría ser cuidado para el choque del fin de semana, por lo que se le abre la chance al habitual lateral izquierdo. De esta manera, Boca saldría a la cancha con Rossi; Advíncula, Roncaglia, Sández, Fabra; Medina, Varela, Fernández; Romero, Vázquez y Villa.