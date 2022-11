¿Carlos Bianchi puede volver a Boca? Esa es la pregunta que circula en el Mundo Boca en las útlimas horas luego de conocerse un rumor sobre esto. Es que el periodista Marcelo Benedetto reveló en ESPN que la posibilidad estaba latente, algo que lógicamente ilusionó a los hinchas xeneizes con un posible regreso del máximo entrenador en su historia al banco de suplentes.

Sin embargo, ¿cuáles son las posibilidades de que esto suceda? Si bien no son nulas, tampoco son 100% concretas pese a que el jornalista también confirmó que habrá una reunión entre Riquelme y el "Virrey" y circuló por las redes que hubo un encuentro con Jorge Amor Ameal. Cabe descatar que Bianchi no dirige desde 2014 tras su salida en su último ciclo en la Ribera y tiene 73 años, además de haber manifestado en reiteradas ocasiones que no iba a ser más DT.

Pero, en este rumor que fue creciendo con las horas, aparece como chance que Bianchi se sume a Boca, pero no como entrenador sino como un apoyo de Hugo Ibarra, siendo una especie de tutor para un DT Xeneize que si bien ya logró un título en su corto ciclo al mando de Boca, no deja de estar dando sus primeros pasos en el rubro y podría tener junto a él a alguien como el Virrey, a quien supo tener como director técnico durante años.

De esta forma, la postura que se adopte en la Ribera con Ibarra y la propia decisión del formoseño de como sería el armado del cuerpo técnico a partir del 2023 serán las claves para que esta probabilidad pueda convertirse en realidad.

Claro está que no deja de ser una posibilidad y algo que confirmará conforme pasen los días, pero la chance que Carlos Bianchi regrese a Boca en algún rol aún a especificar parece estar también dialogada puertas adentro de Brandsen 805 y sin dudas que ante eso, los hinchas se ilusionan. ¿Se dará?