Boca preocupa. Los hinchas se lo hicieron saber esta noche a los jugadores y al cuerpo técnico en La Bombonera con los cánticos que hacía tiempo no se sentían en Brandsen 805, donde arremetieron contra la actitud del equipo en lo que va de este año, donde no se vio un buen juego en ningún momento y los resultados ya no acompañan como antes.

Lógicamente, el principal apuntado es Sebastián Battaglia como entrenador ya que las falencias son grupales y vienen también producto de una inestabilidad donde en 36 partidos, en 34 hizo variantes en el once inicial, lo que claramente repercute en el intento del armado de una idea de juego clara.

Ante Godoy Cruz esta noche de miércoles, estos factores se repitieron y Boca no perdió únicamente por las manos salvadoras de Javi García, quien se vistió de héroe y convirtió dos atajadas que en otro momento se hubiesen gritado como un gol en La Bombonera. A puro reflejo y con todo el cuerpo estirado, evitó agónicamente lo que era el 2 a 1 del Tomba en tiempo cumplido, así como también salvó que el contexto de Boca sea aún peor. Y justamente sobre esto, fue consultado posteriormente al cierre del partido, donde fue elegido como la figura.

Allí, el arquero reconocido por atajar con pantalones largos fue muy autocrítico con el nivel de Boca y la preocupante racha de no poder ganar de local: "Estamos de local, tenemos que ganar y hacer las cosas bien. Los contrarios también juegan, nos conocen. Esperemos hacerlo mejor la proxima vez".

Luego, la autocrítica también fue vinculada a Battaglia, quien está en el ojo de la tormenta por el rendimiento del equipo de la Ribera: "La crítica la ponen ustedes (respondiendo a Diego Monroig). No ponemos en tela de juicio de lo que hace el DT. Somos autocríticos. La crítica hacia el DT, la ponen ustedes, ustedes opinan mucho. Nosotros no opinamos en el vestuario de Battaglia", añadiendo al final de la nota lo que se decía sobre los cánticos de La Bombonera: "Yo no escuché murmullos. A mí me dan ganas de cantar a mí también a veces acá". Categórico el uno de Boca.