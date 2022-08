La llegada de Sergio Romero a Boca planteó un debate que no estaba en los planes de nadie: ¿puede haber un cambio en el arco? El gran nivel de Agustín Rossi no deja dudas entre los hinchas pero la incógnita se mantiene desde el cuerpo técnico y el Consejo de Fútbol. Sin embargo, al parecer los dirigentes tomaron una decisión que cambia por completo el panorama.

El periodista Martín Costa reveló en "ESPN F12" que la situación de Agustín puede modificarse, por cuestiones obvias. "Creo que todos teníamos que el domingo frente a Atlético Tucumán iba a ser el debut de Romero, en la cancha de Boca. Era la idea. Porque a mí me parece que nadie quiere correr ningún riesgo hasta el partido de River. Ni con arquero nuevo, ni con entrenador nuevo", aseguró.

El punto que tienen en Boca es el de no arriesgar demasiado en un momento clave del año. "No sea cosa que vos pierdas con River con un entrenador nuevo y con Romero en el arco... Como estamos a un año de muchas situaciones... Es algo que se empieza a evaluar. No hay una definición. Si me preguntás, me parece que ataja Rossi este domingo. Pero no está definido", sostuvo Costa.

Por su parte, Leo Paradizo avisó cuál es la postura de Rossi en cuanto a la negociación por su contrato. "Hoy le pregunté al entorno de Rossi si estaba cerrada cualquier posibilidad de reencausar lo del contrato. Ellos no lo cierran. Pero si sale la posibilidad de que se renegocie el contrato, tiene que nacer de Boca. Rossi no va a llamar a nadie para pedir nada", mencionó. Que siga atajando no quiere decir que haya acuerdo en los papeles.