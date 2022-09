Sergio Romero sufrió una nueva lesión en su rodilla durante el fin de semana y este lunes se confirmó que deberá ser operado. La noticia sorprendió a todos en Boca porque el arquero se perfilaba para ser titular este miércoles en la Copa Argentina. Y puede tener más consecuencias de lo esperado: el Consejo de Fútbol tomó una decisión sobre la situación de Agustín Rossi.

Jorge Amor Ameal habló de la renovación del contrato de Agustín hace tan solo unos días: "Tengo entendido que puede haber una charla. Nosotros le hicimos la mejor oferta. Él tiene derecho de pensar y sentir...". "No va a estar en ningún club mejor que el nuestro. No es que no se adaptó, siente al club, se nota cuando festeja un gol o un penal. Ojalá se pueda arreglar", sostuvo el presidente.

Otro que tomó la palabra en la última semana fue Mauricio Serna: "Está abierto todo. Inclusive se volvió a hablar con él y con su representante, y estamos esperando a ver qué se puede lograr". "Para nosotros es un jugador muy muy importante, estamos luchando para que se concrete lo mejor para el club. El club está por encima de cada uno de nosotros", explicó "Chicho".

Marcada la postura del club a nivel público, ahora se sabe cuál fue la determinación en la interna. En TyC Sports revelaron: "A raíz de esto, en el club de La Ribera se encendieron las alarmas y buscarían una nueva reunión con Agustín Rossi en el corto plazo". ¿Le harán una nueva propuesta de renovación para asegurar su continuidad?