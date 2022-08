Todavía no transcurrió el cotejo frente a Agropecuario por la Copa Argentina, que Hugo Ibarra ya se focaliza de lleno en el clásico del domingo ante Racing. Y no es que el entrenador de Boca menosprecie el encuentro de este miércoles frente al Sojero, pero con la relevancia que tomó el choque por la Liga Profesional por el arribo de Sergio Romero, es indudable que no se piense más allá.

Luego de lo que fue la última práctica del plantel boquense antes de medirse ante los de Carlos Casares, Ibarra realizó una práctica de fútbol donde sorprendió a más de uno con una decisión que, a priori, no estaba en los planes de nadie: Javier García será el arquero titular.

Dentro del mundo Boca comenzaron a plantearse diversas hipótesis al respecto, y en su gran mayoría coincidieron en que el DT le dará una chance al hoy arquero suplente por lo que viene siendo la situación contractual de Agustín Rossi, además de que buscaría que el ex Lanús tenga algo de descanso.

Pero más allá de lo que sucederá frente al equipo que viene de eliminar a Racing del certamen federal, en Brandsen 805 ya tomaron una decisión: según informaron D-Sports Radio, Ibarra jugará con el morbo y colocará a Romero desde el inicio en el Cilindro de Avellaneda, el domingo a partir de las 20:30 horas. Sí, el debut de Chiquito se dará justamente ante el equipo que lo vio nacer.

Aún restan entrenamientos en Boca, y todo puede llegar a cambiar. Pero en la cabeza del entrenador azul y oro estaría todo definido para que los tres arqueros vayan rotando en la titularidad, y al ex Manchester United le tocaría hacer su estreno fuera de La Bombonera y ante una multitud que está muy enojada tras sus dichos en la conferencia de prensa donde fue presentado, ya que después de sostener que es hincha de Racing, afirmó que llegó al equipo más grande del país.