Wayne Rooney y Carlos Tevez compartieron equipo en el recordado Manchester United que dirigió Alex Ferguson y jugó dos finales de Champions League consecutivas, en 2008 y 2009. Aquel grupo, en el que también había figuras como Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs y Paul Scholes, fue campeón de Europa en la edición 2008, venciendo a Chelsea.

El recuerdo que le quedó a Rooney de Tevez es el mejor. De hecho, hace poco lo catalogó como su mejor socio de ataque. "Con Tevez podríamos rotar, yo sería el 9, él ocupaba el puesto de diez, si no yo era el diez y él ocupaba el puesto del 9. Cuando perdíamos la pelota, éramos como dos toros tratando de recuperarla. Como compañero de ataque, era con quien más disfruté jugar", señaló.

Pero ahora, en una charla con el diario inglés "The Sun", el inglés recordó un divertido momento que vivió junto al ídolo de Boca. "Me encantaba jugar con él, de verdad. Éramos muy unidos, viajábamos juntos cuando había un partido de Champions fuera de casa y viajábamos en avión. Pero diablos... Una vez íbamos en el auto y nunca entendí lo que me estaba diciendo. Siempre estaba como murmurando...", soltó.

De más está recordar que a Tevez siempre le costó el idioma inglés. Y ni siete temporadas en la Premier League lo ayudaron. "Esa vez lo pasé a buscar en mi auto y hablé con él durante 30 minutos. Yo no era un gran orador pero hablé bastante y él apenas murmuró algo. Nunca entendí lo que decía. Fue la mayor decepción de mi vida", tiró Rooney entre risas.