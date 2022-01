Más allá de que Boca está aguardando por el retorno de Darío Benedetto, con quien se definiría todo durante el fin de semana, desde el Consejo de Fútbol pretenden sumar a un volante ofensivo que no es Guillermo Fernández.

Tras limar asperezas con Pol, Riquelme ruega por su retorno. Sin embargo, no será sencillo, ya que le quedan seis meses más de contrato en Cruz Azul. Pero no solo irán por el ex Racing y Rosario Central, sino que también volvieron a apuntar sus cañones a un mediocampista que hasta fines de 2021 estuvo en el exterior.

Damián Batallini regresó a Argentinos Juniors, luego de su préstamo en Atlético de San Luis, en México, pero no tiene intenciones de continuar en el Bicho. De hecho, en el Xeneize lo tienen en carpeta, pero hay más ganas del propio futbolista que de Riquelme y compañía por llevar adelante la gestión. Pero todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

Luego de enterarse que la dirigencia de Boca, otra vez, lo tenía en carpeta, Batallini mostró sus ganas de ponerse la azul y oro con una mínima reacción en Twitter: le dio retweet (NdR: compartir una publicación) respecto a una información que citó la cuenta @Labocatw, donde el periodista Leo Benítez certificó el interés del Consejo de Fútbol.

Claramente, los fanáticos del club de La Ribera enloquecieron a partir de la reacción que tuvo el volante ofensivo, que también puede jugar como segundo delantero. Pero, minutos más tarde, borró la publicación compartida. ¿Riquelme lo irá a buscar con una oferta formal o continuará en Argentinos Juniors?

No es la primera vez que Batallini muestra sus ganas de jugar en Boca

Cuando recién comenzaban los contactos entre el Xeneize y los directivos del Bicho, Damián Batallini se refirió a la chance de jugar en La Bombonera: "No hablé con Riquelme, pero si está la chance de ir a Boca me encantaría. Sé que hay contacto con los clubes", afirmó en octubre de 2020. Y añadió: "Mi familia también es bostera. Les digo que estén tranquilos, que las cosas se van a dar a su tiempo".