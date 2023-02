La noticia de la clausura de la Bombonera, a menos de 30 horas para el partido entre Boca y Central Córdoba de Santiago del Estero, generó mucho malestar en la dirigencia del Xeneize, que publicaron un comunicado expresando su opinión, y de los hinchas, que colgaron pasacalles en la previa del partido.

Celsa Ramírez, la fiscal a cargo de la Fiscalía de Eventos Masivos, quien decidió la clausura de la cancha, habló en el medio Boca de Selección y explicó el inicio de la investigación: "A partir de un video que se viralizó en el partido de Boca vs. Corinthians se comenzó una investigación que consistió en inspecciones por distintas áreas del Gobierno de la Ciudad". Y siguió: "Como para la Fiscalía no fue suficiente la información, se pidió al Juzgado que se ordene una pericia y se dio intervención a dos peritos, un arquitecto y un ingeniero, para que analizaran los estados de las estructuras".

Además, agregó que luego del partido ante Atlético Tucumán, la situación empeoró: "Lo que agravó esta situación fue que el partido pasado hubo un exceso de concurrencia. Algunas tribunas superaron el aforo permitido. Esto se determinó a través del cuerpo de investigaciones judiciales que estuvo en todos los partidos. Ustedes han visto los videos donde los hinchas no podían acceder a las tribunas porque no había forma. También en el que un hincha se tiró de una tribuna y siguió en un alambre de pugas".

Y, cerró dando los motivos de su decisión: "No es una decisión azarosa. La decisión está basada en informes técnicos que no doy yo, los analizan los expertos. Es por esa razón que, hasta tanto no se haga la pericia y estén los informes técnicos que aseguren que las personas que asistan van a estar seguras en esa tribuna, es que se dispuso esta medida".