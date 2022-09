Este fin de semana todos los focos del mundo estarán puestos en uno de los mayores espectáculos del deporte a nivel mundial, más por el color que por los propios protagonistas. El Superclásico entre Boca y River se disputará este domingo 11 de septiembre en La Bombonera y nadie se lo quiere perder, incluso desde Europa.

Tras la goleada del Manchester City por 4 a 0 ante Sevilla, con el debut absoluto de Julián Álvarez en un partido de Champions League, Pep Guardiola fue consultado por el evento que se llevará a cabo en tan solo cinco días en Brandsen 805 y no ocultó su emoción por un partido de semejante trascendencia nacional e internacional.

Si bien es conocida la historia de que el catalán visitó el Monumental hace algunos años para vivir el Superclásico, el DT le tiró flores a la casa del Xeneize y expresó su deseo. "Yo he estado en Buenos Aires hace años y estuve en un River-Boca... espero poder estar algún día en un Boca-River en La Bombonera. Nunca he estado y me gustaría mucho. Tarde o temprano podremos ir", expresó el laureado entrenador.

Para finalizar, a Guardiola le preguntaron en ESPN si iba a ver el encuentro y respondió: "Veremos. No sé a qué hora es o si tenemos partido, pero si el horario es bueno, sí. Todos los grandes clásicos del mundo son buenos para verlos". Por si querías saberlo, Pep, el Superclásico se va a disputar a las 21:00 horas de Manchester y seguramente un hincha de River dentro de tu plantel lo estará televisando. ¿O no, Araña?