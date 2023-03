Boca hoy no tiene la certeza de quién se va a sentar en el banco de suplentes para dirigir al plantel profesional en la próxima CONMEBOL Libertadores 2023. Hugo Ibarra fue destituido de su cargo en los últimos días y la búsqueda por un nuevo DT no se demoró; incluso se habló con Gerardo Martino, pero la respuesta no fue positiva.

Tras la devolución del Tata, la danza de nombres comenzó su baile nuevamente. Según comentaron en SportsCenter, en ESPN, para el Xeneize ya suenan nombres como el "Cacique" Medina, Diego Martínez y Facundo Sava, entre algún que otro sondeo del cual no hay conocimiento. Lo cierto es que, de aquí a la próxima semana, el club de La Ribera debe confirmar un nuevo DT.

Las redes sociales no están alejadas a lo que está sucediendo en Boca a estas horas y, en medio de la incertidumbre por conocer al nuevo conductor del barco, un reconocido astrólogo lanzó su predicción para quien sea que asuma en la institución azul y oro en los próximos días.

"Sol júpiter es un aspecto sumamente potente, da mucha fortuna y en astrologia deportiva da muchísimos resultados positivos. Esto le tocará al nuevo DT de Boca, casualmente mismo aspecto de la solar y mismo aspecto del debut en Copa Libertadores original! Locura total", soltó AstrologíaSimple21, de aparición en diversos canales de TV gracias a sus pronósticos.

Sin embargo, pese al positivismo acerca del próximo DT de Boca, la peor parte le llegó a los futbolistas: "El nivel de los jugadores será otro, totalmente distintos. Será un cambio que se dará de a poco y la fortuna será fundamental". Para quienes creen, habrá que prestarle atención al proceso que deberá encarar el plantel con un nuevo entrenador.