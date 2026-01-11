Boca lo pagó 2,5 millones, no juega hace 11 meses y sigue en el club pese haber recibido ofertas

Si bien los focos del mercado de pases en Boca suelen apuntar a la temática de refuerzos, el club encaró con dedicación otra tarea exigente: mantener la puerta de salida en constante movimiento. La depuración del plantel, ya sea gestionando el destino de los que retornaron de sus préstamos o buscando ubicar a los relegados en la consideración de Claudio Úbeda, fluyó en varios frentes, pero se topó con inesperado obstáculo en el caso de Agustín Martegani.

Desde comienzos de año, todo invitaba a pensar que los días del volante en Boca estaban contados. El cuerpo técnico le había comunicado que no sumaría minutos y en el club habían aceptado liberarlo para que recupere rodaje. Su futuro parecía estar en Central Córdoba, pero su salida se terminó frustrando exclusivamente por no haber alcanzado un acuerdo en la parte contractual.

El pase al Ferroviario parecía un hecho. Desde Brandsen 805 dieron luz verde rápidamente a la oferta por un préstamo, priorizando que el jugador se revalorice en cancha antes que tenerlo marginado. Sin embargo, la operación implosionó ante la inflexibilidad de Martegani y su entorno por reducir sus pretensiones salariales. Y así, el jugador todavía se entrena en Boca Predio, a sabiendas del costo deportivo que ello conlleva para su carrera.

Martegani no juega un partido desde febrero de 2025 y seguirá relegado en Boca en caso de quedarse (Getty).

El preocupante panorama de Martegani

La caída de oportunidad agrava una estadística alarmante para el ex San Lorenzo: no disputa un partido desde hace 11 meses. Sí, la última vez que se puso la camiseta azul y oro fue en febrero del año pasado, todavía bajo la dirección técnica de Fernando Gago, cuando fue titular en la victoria por 2-1 ante Aldosivi.

Desde aquella tarde, la participación de Martegani se evaporó y su situación de fue de mal en peor. Lo dice todo el hecho de haber sumado 91 minutos en todo el 2025. Incluso, durante el segundo semestre ni siquiera figuró en la mayoría de las listas de concentrados.

Con un contrato vigente hasta diciembre de 2028 y una cláusula de 20 millones de dólares, Martegani parece estar condenado si no da el brazo a torcer: Boca no lo usa, sus pretensiones salariales pueden ser complicadas de satisfacer y, mientras tanto, el libro de pases sigue corriendo. Mientras Úbeda planifica un año sin utilizarlo, el mediocampista puede enfrentarse a otro semestre viendo partidos desde afuera.

