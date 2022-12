A lo largo de los últimos meses, el Consejo de Fútbol de Boca intentó renovar el contrato de Agustín Rossi pero no pudo llegar a un acuerdo con el jugador. Después de varias charlas, la propuesta del club no dejó contento al arquero y encima se sumó un posible interesado: el Flamengo de Brasil, con la ventaja económica por sobre el Xeneize.

En estos momentos, la balanza parece inclinarse hacia el lado del "Fla" y medios cariocas ya mencionan un acuerdo entre Rossi y el gigante brasileño, que este año ganó la Copa Libertadores de América. Pero la historia podría tener un capítulo más: ¿Boca piensa iniciar acciones legales contra el guardameta?

El periodista Augusto César contó en Radio Continental que "Boca acaba de tomar conocimiento de un preacuerdo entre Agustín Rossi y Flamengo, para que Rossi firme contrato como libre el 1 o el 2 de enero, lo cual a Boca puede permitirle iniciar acciones legales". Y agregó: "Flamengo va a intentar hacer una compensación para sacarlo ahora. Boca no va a negociar, el Consejo quiere ver si tiene los elementos necesarios para llevar este tema a la Justicia".

"Lo que está claro es que Rossi no va a renovar y que Sergio Romero será desde enero, el arquero titular en Boca", continuó el cronista. Y aseguró: "No hablo de precontrato. Boca está buscando los argumentos, y tienen la pauta de que se han intercambiado contratos, no hablo de firmas. Por lo cual ya es una negociación formal. Si esto Boca logra comprobarlo, Rossi y su representante estarán en problemas". ¿Qué dirá Rossi?