A falta de pocos días para el arranque del campeonato, hay muchas dudas y pocas certezas en el Mundo Boca. Entre los 7 suspendidos que tiene el equipo y la posible amnistía para que varios queden habilitados, todavía no se sabe el once que parará Hugo Ibarra. Sin embargo, hay un sector que no da lugar a muchos interrogantes.

En el único lugar donde el Xeneize no tiene bajas por sanción es en la dupla central. Teniendo en cuenta que el único en ver la roja ante Racing había sido Carlos Zambrano (ya se fue a Alianza Lima), el entrenador tiene a todos a disposición exceptuando al lesionado Marcos Rojo. Hay dos que se perfilan para ir de arranque.

Si no hay contratiempos, la pareja de centrales del equipo de la Ribera será con Bruno Valdez y Nicolás Figal. El ex-Independiente regresaría tras un desgarro que lo dejó afuera de la Supercopa. El paraguayo, en tanto, haría su estreno absoluto con la azul y oro.

Salvo algún inconveniente físico a lo largo de los entrenamientos, ésta sería la única certeza de Ibarra para el próximo domingo a las 21:30 para enfrentar a Atlético Tucumán.