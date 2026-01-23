Es tendencia:
Bruno Valdez rompió el silencio tras su salida definitiva de Boca: “Fui a terminar mi contrato”

El último partido del defensor paraguayo con El Xeneize había sido en noviembre de 2023. El año pasado fue campeón del Clausura y la Supercopa de Paraguay con Cerro Porteño.

Por Juan Ignacio Portiglia

El defensor paraguayo viene de coronarse campeón con Cerro Porteño.
La salida definitiva de Bruno Valdez se juzgaba clave para que Boca pudiese liberar uno de los cupos de extranjeros necesarios para poder avanzar por los últimos objetivos de Juan Román Riquelme en el mercado: el paraguayo Ángel Romero y el colombiano Kevin Serna.

Aunque el defensor de 33 años seguía vinculado al Xeneize, no disputaba un partido oficial desde el 8 de noviembre de 2023, fecha en la que ingresó a disputar los últimos 18 minutos de un partido que finalizó en igualdad 1-1 ante San Lorenzo. Y tras finalizar su última cesión en Cerro Porteño, equipo con el que se coronó campeón del Clausura y la Supercopa de Paraguay en 2025, regresó a Argentina con la única finalidad de rescindir su contrato.

Consumada esa gestión que era buscada por ambas partes, Valdez rompió el silencio sobre su salida definitiva de Boca y también reveló cuáles son sus planes a futuro, ilusionado con tener la chance de disputar el próximo Mundial con la Selección de Paraguay que dirige Gustavo Alfaro.

“Fui a poder terminar mi contrato con Boca. Pudimos arreglar de común acuerdo con el club. La verdad que llevó un tiempo, pero ahora estoy mentalizado para que se pueda conseguir”, dijo el paraguayo tras cerrar su historia con El Xeneize y quedar listo para embarcarse a nuevas aventuras, con el pase en su poder.

Alejandro Domínguez consuela a Bruno Valdez tras la final de Copa Libertadores perdida ante Fluminense en 2023. (Getty).

Si bien el defensor de 33 años dijo no tener nada asegurado todavía, continuar en Cerro vinculándose de manera definitiva siempre es una opción, aunque dijo que la decisión final no la tiene él sino la nueva directiva del club. “Estamos hablando, tuvimos la conversación. Mi idea es tratar de jugar para agarrar ritmo”, reveló.

Y explicó: “Obviamente yo tengo el deseo de jugar en Cerro Porteño, pero en el club hay un cambio de dirigencia y es complicado. Veremos si se puede avanzar un poco más”.

Los números que deja Bruno Valdez en Boca

El paso de Bruno Valdez en Boca dejó un total de 34 partidos disputados, 27 de ellos en condición de titular, que le permitieron acumular 2.367 minutos en cancha, en los que no contabilizó goles ni asistencias, recibió siete tarjetas amarillas y se fue expulsado en dos ocasiones.

Integró el plantel que conquistó la Supercopa Argentina de 2022 y tuvo su momento de mayor continuidad en la Liga Profesional 2023/2014, en la que llegó a participar de 18 encuentros.

Data clave

  • Bruno Valdez rescindió de común acuerdo su contrato con Boca Juniors tras regresar de Paraguay.
  • Su salida libera un cupo de extranjero para fichar a Ángel Romero o Kevin Serna.
  • El defensor disputó 34 partidos en el Xeneize y ganó la Supercopa Argentina 2022.
