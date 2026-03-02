Es tendencia:
Tras irse libre de Boca, Bruno Valdez podría ser rival de River en la Copa Sudamericana

El defensor central seguirá su carrera en Paraguay y disputará el segundo certamen continental más importante de Sudamérica.

Por Marco D'arcangelo

Bruno Valdez, defensor paraguayo.
© @bruno_valdezBruno Valdez, defensor paraguayo.

Sin lugar en la consideración de Claudio Úbeda, y como consecuencia de que ocupaba un cupo de extranjero, tras su regreso a Boca en el último mercado de pases, el defensor central Bruno Valdez rescindió su contrato con el club y quedó como jugador libre a la espera de nuevas ofertas. 

En este sentido, luego de su paso por Cerro Porteño, el futbolista paraguayo finalmente seguirá su carrera en su país natal, debido a que se convirtió en nuevo refuerzo de Sportivo Trinidense, equipo que podría ser rival de River en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana. 

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, el jugador de 33 años firmará por una temporada con el ‘Triqui’ en condición de libre. De esta manera, en los próximos días se sumará a los entrenamientos junto al resto del plantel comandado por José Arrúa.

Para que Trinidense se pueda enfrentar a River en esta edición de la Copa Sudamericana, primero el elenco paraguayo deberá superar la fase previa, en la que se enfrentará a un partido único, a eliminación directa con Olimpia. En caso de ganar, se meterá en fase de grupos, mientras que de lo contrario quedará afuera de todo. 

Por otro lado, en cuanto a la actualidad del equipo, se encuentra en la mitad de tabla del certamen paraguayo con 10 puntos en ocho presentaciones. Además, acumula una racha negativa debido a que lleva tres partidos consecutivos sin ganar, con dos empates y una derrota. 

El paso de Bruno Valdez por Boca

Durante su estadía en el Xeneize a lo largo de la temporada 2023, el defensor central disputó un total de 34 partidos, en los que no convirtió goles ni aportó asistencias. Además recibió 7 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos oportunidades en 2367 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, fue campeón de la Supercopa Argentina. 

