Boca Juniors

Boca ultima detalles para liberar dos cupos de extranjero y buscar más refuerzos en el mercado de pases

Juan Román Riquelme aguarda para que sean una realidad y poder salir en busca de futbolistas nacidos en el exterior.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors.
© Gemini IAJuan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors.

Por Nahuel De Hoz

Mientras todos los cañones apuntan al mercado de pases, en el que Marino Hinestroza está a horas de estampar la firma y convertirse en el primer refuerzo, Boca redobla la apuesta y ultima detalles para ir por más. Es que, al estar complicado por cuestiones reglamentarias, está cerca de liberar dos cupos de extranjeros con el objetivo de ampliar el abanico de incorporaciones.

En ese sentido, cabe aclarar los cupos actuales son de Edinson Cavani, Ander Herrera, Carlos Palacios, Williams Alarcón, Marcelo Saracchi y Bruno Valdez. Sin embargo, dos de ellos podrían significar una buena noticia y dejar vacante sus lugares para que el Xeneize pueda salir en busca de nuevos protagonistas internacionales y no solamente limitarse a futbolistas argentinos.

Lo cierto es que Alarcón está muy cerca de recibir la ciudadanía argentina, debido a su extensa estadía en el país entre su anterior paso por Huracán y el año que lleva en Boca, lo que liberaría un cupo de extranjero. Por otro lado, Valdez volverá a Cerro Porteño y sería el encargado de dejar vacante el otro puesto para que sea ocupado por un jugador que sea nacido en el exterior.

Williams Alarcón y Bruno Valdez, futbolistas de Boca Juniors.

Es prácticamente inminente lo del volante chileno e incluso podría percibir la doble nacionalidad entre lo que resta de enero o durante febrero, lo que habilitaría al Xeneize a buscar otro extranjero en este mismo mercado de pases. Así, el mediocampista de 25 años sería el responsable de darle una gran noticia a su equipo, a raíz de sus ya dos años y medio establecido en el país.

Por otro lado, ya pasaron dos temporadas completas desde que el zaguero central paraguayo dejó Argentina para regresar a Paraguay en condición de préstamo. Ahora ya terminada su cesión, en estos días volverá a nuevamente a Cerro Porteño y permitiría que Marino Hinestroza firme su contrato con Boca y pueda sumarse a los entrenamientos de la pretemporada a la par del grupo.

Marino Hinestroza con la camiseta dividida entre Boca y Atlético Nacional.

En definitiva, si todo sale según lo planificado, Boca liberaría dos cupos en los próximos días. Teniendo en cuenta que uno será ocupado por Hinestroza, quedaría vacante un lugar para que el Xeneize salga al mercado de pases en busca de un refuerzo internacional que signifique un salto de calidad en el equipo que comanda tácticamente Claudio Úbeda para este 2026.

DATOS CLAVE

  • Boca va a liberar dos cupos de extranjeros en los próximos días, siendo que actualmente está utilizando el máximo de 6 plazas.
  • Williams Alarcón está próximo a recibir la ciudadanía argentina, por lo que dejaría vacante uno de los lugares.
  • Bruno Valdez volverá a Cerro Porteño y su cupo será utilizado por Marino Hinestroza, dejando todavía un sitio libre.
