Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina, fue el encargado de salir a hablar a los medios tras la criminal patada de Milton Leyendeker que terminó en operación para el Changuito Zeballos. "Ya tomamos la decisión de suspenderlo de todas las competencias. Es la primera vez que esto sucede, por lo menos con esta gravedad, en la Copa Argentina", dijo y en Claypole salieron a cruzarlo.

"Si Marcos Rojo o cualquier otro jugador de Boca hubiera hecho una falta grave como la que hizo el jugador de Agropecuario, hubiéramos actuado de la misma manera", continuó el pope. Y claro, el CM de Claypole no se olvidó de la famosa patada de Nicolás Capaldo. Aunque hizo un comentario poco oportuno.

Claypole y una crítica inesperada: "Parece chiste..."

Citando un tuit de Super Mitre, donde habló Mitjans, la cuenta oficial de Claypole posteó: "Parece chiste pero no lo es". Y claro, algunos distraídos no comprendieron las razones por las que un equipo de la Primera C se metió en la polémica entre Boca y Agropecuario. Pero hay una razón, aunque no justifica la reacción ni mucho menos.

Cuando Boca y Claypole se enfrentaron en la Copa Argentina, Lucas Carballo tuvo que salir a los 14 minutos por una dura entrada de Nicolás Capaldo. Además, el defensor recordó en diálogo con TyC Sports el momento y fue duro con el ex Xeneize: "Me dijo que, para lo que necesite, iba a estar. En un momento decidí mandarle un mensaje porque no podía seguir haciendo kinesiología donde la tenía que hacer, pero no recibí ninguna respuesta". Por ello el enojo en el Tambero que llegó a hacer tendencia a Capaldo.