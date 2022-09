Con pasado en la Premier League, los medios británicos no dejaron pasar la expulsión del defensor y hablan de una pirueta digna de un campeón de artes marciales.

Pese a que sólo restaban unos minutos para el final del Superclásico y Boca necesitaba una suma concentración para quedarse con la victoria ante River, Marcos Rojo se pasó de rosca y, tras un error de Frank Fabra, terminó pegándole un patadón en la cabeza a Nicolás De la Cruz.

Una jugada que, además de la roja, le dio al defensor la posibilidad de ser tendencia no solo en Argentina sino que también en Inglaterra. Totalmente sorprendidos por la acción de Marcos Rojo, los medios británicos calificaron el accionar del defensor como una "brutal patada de kung fu".

Replicando lo que sucedió con el ex jugador del Manchester United durante varias temporadas, el prestigioso The Sun de Inglaterra se hizo eco de la jugada: "Mira cómo la ex estrella del Manchester United, Marcos Rojo, es expulsada por una brutal patada de kung-fu en el clásico de Boca Juniors con River Plate", titularon.

Además de esto, The Sun también se divirtió con la situación que dejó a Boca con uno menos y compartió algunas de las reacciones que hubo en las redes sociales sobre la jugada que según los ingleses "dejó marca" en Nicolás De la Cruz.

¿Cómo le fue a Marcos Rojo en Manchester?

Vale destacar que durante las seis temporadas que Marcos Rojo jugó para el Manchester United, el argentino disputó un total de 122 partidos con dos goles convertidos. Además, obtuvo tres copas nacionales y una UEFA Europa League bajó las órdenes de José Mourinho en los Diablos Rojos.