El Mundo Boca se ve conmocionado por la posible llegada de Edinson Cavani al club, ya que en medio de las negociaciones que se encuentran encaminadas para que el futbolista se convierta en el refuerzo top del xeneize en este mercado de pases, dentro del plantel también están a la expectativa de lo que pueda pasar con él.

Es que si bien el entrenador Hugo Ibarra confesó en la rueda de prensa que no está al tanto de las negociaciones y que no podía opinar de alguien que no tenía en el plantel, son varios los que hace tiempo están esperando por su arribo, siendo Marcos Rojo el principal de ellos. Es que con el actual capitán de Boca, Cavani compartió equipo en el Manchester United antes que el zaguero zurdo pegue la vuelta para Argentina, por lo que formaron una buena amistad en Inglaterra.

Cuando en mercados de pases anteriores el uruguayo estuvo en el radar xeneize, Rojo había hecho una confesión sobre una posible llegada del delantero, donde afirmó: "Cuando le dije que estaba la posibilidad de venir a Boca, me comentó que había hablado con Román alguna vez, que le gustaba mucho la opción y que le interesaría en el futuro, pero está en él que tiene que tomar esa decisión con su familia". Además, hizo una promesa en caso de darse su arribo.

"Le dije que si venía a Boca lo iba a llevar a pescar. Le gusta la pesca y ahí en Inglaterra me molestaba todos los días, me decía ‘traé las cañas, traé las cañas’. Tenía un lago cerca de la casa y le dije ‘venite acá y te invito a pescar acá en Argentina´", fue lo que Rojo le prometió a Cavani que haría en caso de concretarse su llegada a Brandsen 805.

Ahora, que el interés del "Matador" no es más pensando en el futuro, sino en el presente, ese reencuentro podría darse de manera inminente, algo que seguramente celebrarán como lo prometió el capitán de Boca, yendo a pescar al lago que tiene cerca de su domicilio.