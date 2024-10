Los cambios que perfila Gago en Boca para recibir a Deportivo Riestra: "Cuestiones físicas y tácticas"

En busca de su primera victoria como entrenador de Boca , tras la derrota 3-0 ante Tigre y el empate 1-1 por Copa Argentina ante Gimnasia de La Plata, que terminó con clasificación a semifinales en la definición por penales, Fernando Gago perfila varias modificaciones para recibir al Deportivo Riestra este domingo en La Bombonera, por la decimonovena fecha de la Liga Profesional.

Así lo adelantó en ESPN el periodista Augusto César, explicando que “tiene que ver con cuestiones físicas y algunas tácticas”. Entre los que están al límite desde lo físico, el técnico deberá decidir si incluirá en el once inicial a Luis Advíncula, Marcos Rojo y Edinson Cavani, titulares habituales pero resentidos por el trajín de partidos.

Ya en busca de variantes tácticas, avanzó que Marcelo Saracchi tiene muchas chances de ganarse un lugar en el lateral izquierdo en lugar de Lautaro Blanco y que Agustín Martegani, quien dejó buenas sensaciones en el último día de trabajo, podría reemplazar a Miguel Merentiel.

Quien mantendrá el lugar que Gago le concedió para la reciente presentación en Copa Argentina será Leandro Brey, héroe de la clasificación a semifinales luego de tapar cuatro de los cinco penales que le ejecutaron. Lo que resta saber entonces es si Sergio Romero regresará a la convocatoria y en consecuencia a La Bombonera desde el intercambio de insultos con un hincha apenas finalizado el Superclásico con River que le valió una sanción de dos partidos de parte de la dirigencia.

Marcelo Saracchi sería titular por banda izquierda.

Quien seguirá sin ser parte del equipo titular es Cristian Medina, quien si hubiese sido por el DT ni siquiera hubiera estado en el banco el pasado miércoles, aunque aceptó el pedido del Consejo de Fútbol para no ser tan drástico en su decisión.

El mediocampista había pedido no jugar mientras se resolvían detalles de la oferta que había recibido del Fenerbahce de Turquía y esa actitud no cayó nada bien a Fernando Gago, que otra vez evalúa si lo incluirá o no en la lista de convocados para el domingo.

Brey o Romero, una decisión partido a partido

Martín Costa, también parte del equipo de ESPN, planteó que si bien está confirmado que Leandro Brey será titular ante Deportivo Riestra, para Fernando Gago la titularidad a futuro todavía no está definida y Sergio Romero continúa estando en la consideración. “Va a atajar Brey, pero esto es partido a partido”, señaló.