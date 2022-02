Es sabido que la Premier League es la liga más difícil y competitiva del mundo, por lo que destacar allí no es nada fácil. Neal Maupay lo hace y no desde hace poco, sino que es una de las figuras del Brighton and Hove, equipo al cual llegó en 2019. Sin ir más lejos, en esta temporada es el goleador del conjunto apodado como las "Gaviotas" con 8 tantos convertidos.

Sin embargo, la historia de Maupay es más rica que ser simplemente el artillero de un equipo revelación de la Premier League, sino que incluso es más que interesante y la misma posee un fuerte vínculo con Argentina. Para comenzar, el nacido en la ciudad francesa de Versalles tiene doble nacionalidad, siendo galo y también argentino porque su madre es oriunda del barrio bonaerense de Bernal.

Maupay, al margen de nacer y crecer en Francia también se siente argentino por su mamá, y por eso sueña más con ser dirigido por Scaloni en la Selección que por Deschamps en la vigente campeona del mundo. En diálogo con La Nación Deportes, el franco-argentino fue entrevistado por Cecilia Bonelli y dejó perlitas como esas, además de confesar abiertamente que le pide a su compañero de equipo, Alexis Mac Allister, que le hable al DT de la Albiceleste de él para que lo convoque.

Además de nombrar su cariño por Argentina y sus ganas de subirse a la Scaloneta, Maupay también afirmó su amor por Boca, influenciado por su madre Liliana. Ella le contó a Bonelli que desde que se marchó a Francia, una sola vez retornó a su país y allí aprovechó para comprarle a su hijo un conjunto del Xeneize. Desde ese momento, el ahora delantero de Brighton simpatiza por Boca, quien sobre esto fue claro.

"Siempre que el horario me lo permite, trato de ver los partidos desde Inglaterra. Sueño con conocer la Bombonera, es uno de los estadios más lindos del mundo, así que espero poder visitarlo pronto", afirmó. Sea como hincha o -porque no- como jugador, Maupay se ilusiona con estar en la Selección Argentina y en Boca. ¡Quién lo diría!