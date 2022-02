Ramón Ábila se hartó y estalló a través de Instagram. Molesto porque aún no se resolvió su situación, el delantero de Boca publicó un comunicado en el que dejó en claro que la relación con el consejo de fútbol está rota y hasta se animó a darles una advertencia a los dirigentes: "Tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema".

El periodista Augusto César aportó en "ESPN F12" información de la interna del conflicto entre Wanchope y la dirigencia del Xeneize. "Apunta a dos en particular, por el trato: a Riquelme y a Cascini. Creo que son los dos hombres con los que hoy por hoy Wanchope no tiene una buena relación", sostuvo.

Pero, además, el cronista contó un detalle inédito. "Minutos después de publicar ese comunicado, me cuentan que Wanchope salió a ver el amistoso con el celular en la mano. Como diciendo: 'Acá estoy. Me están viendo, ¿no? Si alguien quiere venirme a decir algo esta vez, me encuentra acá'", aseguró.

El hecho generó un nuevo debate y todo terminó con una fuerte reflexión de Mariano Closs: "¿Esto tiene que ver de verdad con que es amigo de Tevez? Porque si se lesiona seguido y vos lo querés, lo cuidás. Para mí pagó su amistad con Tevez y la relación del consejo de fútbol con Carlitos".