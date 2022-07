Cuando un futbolista que pasó por Boca es consultado por volver al club, su respuesta natural es positiva. Ya sea para repetir una buena experiencia o "sacarse una espina", la gran mayoría coincide en que quiere volver a ponerse la camiseta azul y oro. Sin embargo, uno que se fue hace relativamente poco tiempo puso en duda esa posibilidad.

Carlos Lampe pasó por el Xeneize en 2018 y estuvo solo unos meses, con una particularidad: no llegó a debutar oficialmente. Fue buscado para reemplazar al lesionado Esteban Andrada pero el "Sabandija" se recuperó rápido y por eso ni siquiera pudo mostrarse. Ahora que disfruta de un buen presente en Atlético Tucumán, el arquero no está tan seguro de moverse.

Consultado por el Diario Olé, el boliviano dejó en claro que no ve segura la chance de irse del "Decano" ahora que encontró un lugar firme. "Seguramente se van a dar oportunidades. Sobre todo, por la salida fácil que podría tener ahora, en octubre, o en diciembre. Pero, sinceramente, todavía no lo he pensado. Mi familia está muy contenta en Tucumán. El cuerpo técnico y mis compañeros, más aún", manifesto´.

"Los líderes del equipo son muy buenas personas y hay un gran grupo. Me han hecho sentir importante desde el primer día que llegué. Entonces, no estoy pensando en nada que no sea el próximo partido o lo enfocado que estoy en el torneo", aseguró Lampe. El tiempo dirá si tiene otra oportunidad en Boca pero, por ahora, parece no necesitarla.