Gritar campeón de la Liga Profesional le quitó una mochila importante al Boca de Hugo Ibarra. Sin mostrar un juego colectivo deslumbrante, pero encontrando en los talentos de Langoni, Villa, Morales, Medina, Varela y Rossi, el Xeneize volvió a bordarle una estrella a su escudo. Aunque claro, como en el título hubo varios puntos altos, en la caída de la Copa Argentina vs. Patronato hubo cinco realmente bajos.

A sabiendas del desgaste que significó una recta final muy caliente, Ibarra decidió darle la oportunidad a los habituales suplentes en la Copa Argentina, pero algunos pocos la aprovecharon y hay cinco futbolistas que quedaron en la cuerda floja.

Los 5 jugadores de Boca que no aprovecharon su chance ante Patronato

Marcelo Weigandt

A pesar de no negociar nunca la entrega y ser reconocido por el hincha por ello, el Chelo no tuvo una buena noche frente al Patrón. Con la compleja responsabilidad de suplir a Luis Advíncula, el ex Gimnasia LP no estuvo firme en la marca y tampoco logró generar peligro en el área rival. Por su amor por la camiseta, la gente no lo tiene entre ceja y ceja, pero el lateral sabe que debe recuperar su nivel para pelear el lugar.

Facundo Roncaglia

Sin dudas el gran perdedor de la noche en San Juan. Criticado duramente por el hincha, Roncaglia demostró estar muy por debajo de su nivel. El central fue desplazado fácilmente por Marcelo Estigarribia en el gol de Patronato y protagonizó varias jugadas que generaron enojo.

Por otra parte, cabe destacar que el ex Aris de Limassol de Chipre llegó para suplir las partidas de Lisandro López y Cali Izquierdoz, dos defensores que siempre rindieron con la Azul y Oro.

Esteban Rolón

Aunque está en Boca desde julio del 2021, Rolón aún no pudo asentarse. El ex Argentinos Juniors nunca logró mostrar su nivel y corre en desventaja cuando es comparado con Alan Varela, una de las joyitas del club que más le gusta a los fanáticos. Este miércoles vs. el Patrón tuvo una nueva chance, pero la dejó pasar.

Norberto Briasco

Tras un ingreso muy positivo ante Independiente, Beto tuvo la oportunidad de volver a ser titular en el Xeneize. Y a pesar de que tuvo algunos buenos arranques y combinaciones con sus compañeros, no generó riesgo en el arco rival. Además, perdió en las divididas aéreas y no estuvo fino a la hora de tomar decisiones.

Nicolás Orsini

Se fue reemplazado a los 65 minutos y no tuvo ni una chance clara de gol. El 9 no encuentra su lugar en Boca, se lo nota nervioso y dubitativo cada vez que le llega la pelota. Está falto de confianza y, por más que Ibarra le dio una chance de arranque, no pudo aprovecharla de la mejor manera. Los hinchas comienzan a perderle la paciencia.