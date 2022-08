Este martes se dio un capítulo más que importante en la novela que protagonizan Boca y Agustín Rossi. Desde hace varias semanas que el club de la Ribera busca la renovación del contrato del arquero, que termina en junio 2023. La propuesta desde el Xeneize es que siga hasta 2026, con una mejora de contrato considerable. Pero todavía no hay acuerdo.

Pasado el mediodía, se dio una nueva reunión entre el Consejo de Fútbol y Rossi, quien se presentó junto a Miguel González, su representante. Y la charla dejó pocas conclusiones: no hubo consenso y la continuidad del guardameta siga en el equipo. ¿Y ahora?

El periodista Augusto César "ESPN F12" repasó la situación y comentó: "Si Rossi dice que no, necesitan rápido salir a buscar a un arquero porque tienen tiempo hasta el 8 de agosto. A mí me cuentan desde el lado del arquero que no hay una decisión tomada. Una parte quiere una respuesta y la otra pide más tiempo...".

Pero eso no fue todo. El cronista también mencionó cuál es la decisión que el club sabe que tendrá que tomar si no hay acuerdo: "Boca quiere tiempo para buscar a un arquero. Un arquero ahora... No va a atajar Rossi si no sigue". Esteban Edul, por su parte, aportó: "Que lo quieran hacer ahora es una forma de presionarlo. Una búsqueda de que renueve". "También tiene que ver a quién Boca pueda comprar o conseguir para reemplazar a Rossi", aclaró César. ¿Dejará de atajar si no renueva?