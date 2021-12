Mientras los dirigentes resuelven las cuestiones que conllevan al mercado de pases, donde Boca busca incorporar jerarquía para ir en búsqueda de la Copa Libertadores, algunos jugadores del plantel se fueron de vaciones en conjunto y ¿convencieron a una estrella de llegar al Xeneize?

En más de un mercado de pases, los directivos del club de La Ribera se interesaron en poder contratar a una de las grandes estrellas que tiene el fútbol argentino. Y si bien Riquelme no pudo quedarse con sus servicios, todo hace pensar que los jugadores del Xeneize están realizando un trabajo de hormiga para ayudar a Román.

Marcos Rojo, junto con Norberto Briasco y Agustín Almendra se encuentran de vacaciones en una playa paradisíaca, y compartieron una foto grupal. Pero lo llamativo de la imagen es que con ellos se encuentra Thiago Almada, uno de los grandes deseos de Boca.

El mediocampista de Vélez, teóricamente, tiene todo apalabrado para marcharse a la MLS y defender la camiseta de Atlanta United. Desde el cuadro de Liniers aseguran que la transferencia está hecha, sin embargo, en Estados Unidos no dicen lo mismo: “Hemos visto informes sobre Thiago Almada. No nos hemos comprometido a adquirir el reproductor en este momento; podemos confirmar que conservamos una opción exclusiva para transferir permanentemente al jugador. La opción se extiende hasta el 2022. No tendremos más comentarios sobre el jugador en este momento”, indicaron desde el club estadounidense en su sitio web oficial.

A raíz del comunicado que lanzaron desde Atlanta United, todo hace creer que la transferencia no se hará en este mercado de pases, por lo que da una luz de esperanza a Boca y a Riquelme, en particular, de poder contar con el joven habilidoso.