Manteca Martínez, duro con Cavani por no elegir a Boca: "No le dio"

La figura de Edinson Cavani se vinculó a la de Sergio "Manteca" Martínez cuando, hace un tiempo, el propio "Edi" se animó a nombrarlo cuando le preguntaron por Boca. "Quiero ir como el Manteca a colgarme del tejido", manifestó el goleador, y así inició la ilusión de todos los hinchas del Xeneize.

Desde ese entonces, Martínez entendió que podía ser el nexo que logre el pase de Cavani a Boca. "A Edi le diría que el Mundo Boca no se lo pueden perder ni loco. Es la camiseta más linda que hay, la gente es fanática, no te vas a olvidar nunca de ponerte esa camiseta", dijo una vez.

El "Manteca" hasta contó que tuvo conversaciones con Edinson para intentar convencerlo de que acepte la propuesta del conjunto azul y oro. Cavani recibió la oferta formal de parte del Xeneize pero a último momento tomó la decisión de seguir en Europa y se sumó al Valencia de España, lo que decepcionó a Martínez.

En ESPN le preguntaron al ídolo de Boca por la determinación que tomó Cavani y fue totalmente directo: "No... No le dio, me parece... No se dio". "Me hubiese gustado verlo con la camiseta de Boca. Pero quizás él tomó otra opción, Europa... Y ya por edad se va a perder esta posibilidad", aseguró el "Manteca".