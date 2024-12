Boca hoy: Cavani confirmó que se retirará en el club, un ídolo se opone a la llegada de Ramos y Vecchio se postuló como refuerzo

En el anteúltimo día del año, y ya en las vísperas del inicio de la pretemporada 2025, en Boca las novedades no cesan. El pasado domingo, mientras transita sus últimos días de vacaciones, Edinson Cavani le dio una gran noticia a los hinchas xeneizes al reafirmar su compromiso con el club. Mientras tanto, una de las tantas glorias de la institución le dijo que no al posible arribo de Sergio Ramos, y entre las noticias destacadas apareció el testimonio de Emiliano Vecchio mostrándose deseoso de jugar en Boca, aunque con el conocimiento previo de que es difícil que lo llamen. Enterate de todo acá.

Cavani afirmó que se retirará en Boca

En diálogo con Farándula Show, el Matador reforzó una promesa a los hinchas de Boca durante un evento de su marca de vinos. “Yo ya comenté que iba a terminar mi carrera en Boca y eso creo que lo voy a respetar. Veremos, en un futuro creo que no (volver al fútbol uruguayo)”, sostuvo el charrúa, que descartó volver a vestir la camiseta de Danubio luego de haber renovado su contrato con Boca hasta diciembre de 2026.

Y reflexionó: “Como lo dije el primer día, es una experiencia increíble la que me toca vivir. La disfruto, es de mucha responsabilidad, pero la disfruto. Por eso trato de dar siempre lo mejor para que todo funcione. Hay que preparar bien el 2025, lo venimos preparando bien”.

ver también Cavani reafirmó una promesa para los hinchas de Boca: "Creo que lo voy a respetar"

Tras la sequía de su primer semestre con la azul y oro, el Matador logró demostrar a lo largo de este año por qué es uno de los máximos goleadores activos en el mundo. En total, convirtió 20 tantos en los 39 encuentros que afrontó y en 2025 buscará saldar una cuenta pendiente: ganar títulos en Boca.

Luego de haber quedado en las puertas de la séptima Copa Libertadores en 2023, tendrá revancha este año si los de Gago consiguen superar las dos instancias previa para meterse en la fase de grupos. Además, tendrá dos Copas de la Liga, la Copa Argentina y el Mundial de Clubes para intentar sumar su primera estrella en el club.

Vecchio, dirigido por Gago en Racing, expresó su deseo de jugar en Boca

Durante su paso por Racing, Fernando Gago dirigió a varios futbolistas a los que les dejó un buen recuerdo. Tal es así que para el armado de su plantel en Boca para la temporada 2025, uno de los objetivos a fichar es Gonzalo Piovi, el defensor central que se desempeña en el Cruz Azul de México.

Publicidad

Publicidad

Emiliano Vecchio, uno de los jugadores que fue dirigido por Gago en la Academia y que actualmente se encuentra en libertad de acción tras finalizar su contrato con la Universidad Española de Chile, habló en una entrevista con DSports Radio, y allí manifestó su deseo de ser refuerzo del Xeneize.

“Me gustaría jugar en Boca obviamente. Boca es el Real Madrid de Sudamérica. En su momento no se dio por muchas cosas, pero me gustaría”, comentó el mediocampista ofensivo de 36 años confesando que le gustaría jugar en el elenco de la Ribera y que en el pasado tuvo la oportunidad.

ver también Fernando Gago lo dirigió en Racing y confesó sus ganas de jugar en Boca: "Me gustaría"

Además, fue autocrítico al comentar que no considera que Gago lo tenga en sus planes para ficharlo en el próximo mercado de pases: “Claramente no debo estar en los planes de Fernando. Hoy Boca tiene grandes jugadores y el objetivo de armar un equipo ultra competitivo”.

Publicidad

Publicidad

El Beto Márcico se opuso a la posible llegada de Sergio Ramos

El histórico defensor español de 38 años lleva poco más de un semestre sin jugar un partido oficial luego de lo que fue su retorno a Sevilla, dónde disputó la última temporada. Desde entonces, ningún equipo logró convencerlo para fichar y Juan Román Riquelme confía en hacerlo para Boca.

En ese contexto, el Beto Márcico mostró una opinión contraria con respecto al accionar de los dirigentes del club en el que es ídolo: “Yo por Sergio Ramos no haría un esfuerzo ni a palos“.

ver también La gloria de Boca que se opuso a la llegada de Sergio Ramos

“Yo quiero jugadores con algún futuro y tener una rentabilidad el día de mañana”, explicó en Súper Mitre el exdelantero que representó a Boca entre 1992 y 1995, con más de 150 partidos en su paso por el equipo y 3 títulos.

Publicidad

Publicidad

Lucho Acosta, entre Boca y el coqueteo con Corinthians

Prácticamente desde que se dio su salida de Boca, hace casi una década, Luciano Acosta siempre expresó su deseo de regresar al club con mayor madurez y con un rol de referente. De hecho, se refirió a una vuelta al Xeneize como su sueño a nivel deportivo, aunque por su gran nivel y cotización en la MLS, esa situación fue constantemente esquiva para el jugador y para el club de la Ribera.

En este 2025 que ya golpea la puerta, la situación podría cambiar. Acosta habló hace escasas semanas y sentenció que no descartaba un nuevo rumbo en su carrera, ya que puso en jaque su continuidad con el FC Cincinnati de Estados Unidos a sus 30 años. Boca aparece como el objetivo principal del enganche que supo ser MVP en la liga yankee, pero de momento en el Xeneize no se movieron por su ficha.

Caso contrario es el de Corinthians, quien ya habría comenzado a moverse para fichar a Lucho Acosta por expreso pedido de Ramón Díaz, tal como reportaron desde Brasil en las últimas horas. En este contexto, el volante nacido en Rosario rompió el silencio, y dio novedades respecto a su futuro.

Publicidad

Publicidad

En diálogo con D-sports Radio, Luciano Acosta dejó en claro que su prioridad es Boca, pero coqueteó con el Timao ante este supuesto interés por su pase. “Uno siempre quiere jugar en los grandes equipos, en los que pelean cosas. Tanto Boca como Corinthians siempre son protagonistas en los torneos que juegan“, sentenció.

Redoblando la apuesta, Acosta dejó clara su postura para cerrar: “Jugar en Corinthians o volver a Boca sería un sueño para mi“. De momento, el volante tiene contrato en Cincinnati hasta diciembre de 2026, pero ante una propuesta concreta de algún club al que le interese recalar le pondrá fin a su ciclo en la MLS.