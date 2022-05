Surgido de Estudiantes de La Plata y con una gran amistad con Juan Sebastián Verón, Marcos Rojo llegó a convertirse en uno de los emblemas del Boca de Sebastián Battaglia. Ahora, tras ganarle a Tigre la final y festejar la Copa de La Liga Profesional, el defensor confesó un viejo consejo de la Brujita que lo ayudó muchísimo en su carrera.

Hoy en día Rojo es uno de los referentes del plantel xeneize. Voz de mando. Palabra autorizada dentro y fuera del vestuario. Aunque claro, también fue un chico que desde una muy temprana edad tuvo que enfrentarse a las críticas desmedidas y a la exposición absoluta. Allí ingresaron las charlas con Verón, que como un padre lo guió por el mejor camino.

En una entrevista por Twitch conducida por Daniel Arcucci, el ex defensor del Pincharrata contó varias intimidades. Entre ellas, una que llegó a los corazones de los platenses: "Yo soy grande, pero pienso mucho en los chicos, para ellos debe ser muy difícil crecer así. A mí me pasó en la Selección cuando arranqué en 2011. Me daban a full, ‘que estaba ahí por Alejandro’, y me bajoneaba. Verón un día me mandó un mensaje: me dijo que estaba equivocado. ‘Dejá que hablen, respondé en la cancha’, me dijo. Y así lo hice siempre después”.

Además, Marcos Rojo sorprendió a todos contando que es defensor por "culpa" de Salvio, hoy compañero en Boca: “Yo jugaba de 5, pero por culpa de Salvio me mandaron atrás. Toto te bailaba de chiquito, éramos de la misma categoría. Y el DT, el papá de Gerónimo Rulli, me preguntó si me animaba a marcarlo y me pasaron atrás. Dije que sí y nunca más me sacaron porque jugué bien".