La posible llegada de Arturo Vidal terminó con la 'tranquilidad' del mercado de pases de Boca. El Xeneize venía silbando bajito desde la apertura del libro, pero ahora todos se ilusionan con la posible llegada del crack chileno. Sin embargo, para que pueda concretarse, hay alguien que debe irse.

Si hay algo que gestionó el Consejo en estas últimas semanas fue tratar de retener a todos los futbolistas que venían de ser campeones. Salvo Salvio, la base sigue jugando en el club y está a disposición de Battaglia. En las últimas horas, un jugador habría levantado la mano para manifestar su deseo de irse.

Según informó Martín Arévalo en ESPN F10, Jorman Campuzano "le hizo saber al Consejo de Fútbol que está dispuesto a irse, que quiere salir". Más allá de que se trata de un hombre que supo ser titular, la salida del colombiano le vendría como anillo al dedo al Xeneize para liberar el cupo de extranjeros y abrirle las puertas a Vidal.

"Él le pidió a Battaglia que no lo pusiera en la práctica de fútbol porque no estaba bien. No se sentía bien anímicamente por un problema contractual. Entiendo que no está cómodo con lo que cobra hora", agregó el periodista. ¿Se va?