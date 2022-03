La enfermería le pasa factura a Boca a escasos días del Superclásico. A la duda de Benedetto y la casi confirmada baja de Diego González, la consternación también pasa por el central ex Manchester United.

Ante Huracán, Boca completó una actuación para el olvido en la noche del domingo, donde no jugó nada bien y cayó luego de 12 partidos sin ver la derrota en la víspera de lo que serán dos duelos de mucha complejidad como contra el puntero Estudiantes y el Superclásico contra River del próximo 20 de marzo en el Monumental.

Más allá de la mala noticia de la derrota para el equipo de la Ribera y el mal funcionamiento táctico que hubo en La Bombonera, otras novedades negativas provinieron desde el lado de la enfermería con los integrantes del plantel.

Primero, las alarmas se encendieron cuando se confirmó que, al margen de la ausencia por el problema personal, Darío Benedetto atraviesa una molestia muscular en el peróneo y llegaría con lo justo al Superclásico. Además, la lesión de Diego González sería de mayor gravedad que la estimada y su presencia ante River está casi descartada. A ellos, se le suma Marcos Rojo como preocupación.

El defensor con pasado en Estudiantes, Manchester United y la Selección Argentina sintió una molestia en su rodilla en el duelo ante Huracán y si bien terminó el partido, las imágenes suyas tomándose la zona dolorida despertó pánico en Boca.

Sin embargo, según contaron periodistas allegados al club, el defensor culminó el partido solamente con una molestia y no sería inconveniente para él estar presente en el Superclásico, aunque no sería una sorpresa que no esté ante Estudiantes el próximo fin de semana.