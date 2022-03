Tras las críticas de Oscar Ruggeri, ahora el que se mostró en contra de la actitud de Darío Benedetto fue Carlos Fernando Navarro Montoya. El histórico arquero de Boca aseguró que no le gustó cómo actuó el "Pipa" en la polémica por Agustín Almendra, hablando públicamente del accionar del juvenil.

"A mí me parece que hubo una actitud fuera de lugar de Darío", explicó el "Mono" en una charla por Radio Nacional. "Benedetto ocupa un rol que no le corresponde, no se tiene que olvidar que es un compañero de Almendra y él no necesita validar ni actuar como vigía del entrenador. Ese problema ya lo habían resuelto el entrenador y el Consejo de Fútbol", agregó.

"Seguramente Benedetto hizo el cuestionamiento puertas adentro, en el vestuario. Después me parece que el error en el que incurre es en hacerlo muy visible. Para mí no le corresponde ese rol, no tendría que haber salido a cuestionar a su compañero", fue la diferenciación que hizo el ídolo.

Si bien reconoció que Almendra se equivocó, el "Mono" pidió que Boca les brinde contención a los juveniles con probelas personales. "Sé que Agustin es un buen chico, tiene cuestiones personales, condicionado por algunas cosas, cuestiones que hace que a veces tenga reacciones que no condicen con lo que es el como persona. Eso lo llevo a tomar una actitud que debe ser sancionada", aseguró.

Qué había dicho Ruggeri: